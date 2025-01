Lanazione.it - Appello alla sensibilità dei cittadini: "Grave carenza di sangue. Venite a fare la vostra donazione"

di Maria NudiLIDO DI CAMAIORECi mette la faccia e ci mette il cuore Maria Silvia Raffaelli, direttrice dal 2019 del centro trasfusionale del Versilia, e lancia dal nostro giornale uncivica di ciascuno cittadino versiliese: "Donate ilal Versilia o rivolgetevi alle associazioni di volontariato, ma donate ilperché in questi giorni il centro trasfusionale sta affrontando unadi. Una situazione critica che in tanti anni di professione non si era mai verificata con questa intensità". Dottoressa cosa sta succedendo?"In questi giorni stiamo affrontando una estremadidi tutti i gruppi e in particolare dello 0 positivo. Ladicomporta una situazione di allerta che si riflette in modo preoccupante sulla organizzazione sanitaria.