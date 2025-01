A Empoli un pezzo di Carnevale di Viareggio con il progetto Mela Ridens

Leggi su Corrieretoscano.it

– Torna, con il, ildi. Un altroè il nome dell’evento che approderà per tre fine settimana tra gennaio e febbraio. Pomo amato da grandi e piccoli o ‘frutto del peccato’, lasarà l’ispirazione per 17 installazioni urban art di grandi dimensioni, dai colori intensi e dal significato profondo.Una prima assoluta, dal 26 gennaio (giorno del debutto del) al 4 marzo (Martedì Grasso), la mostra a cielo aperto denominatasbarcherà a. Realizzata dai maestri deldi, la mostra vedrà l’intervento delle studentesse e degli studenti del liceo artistico Virgilio, che personalizzeranno con interventi plastici due mele realizzate ex novo perdal maestro Umberto Cinquini.Come ogniche si rispetti,si apre alla festa nelle giornate di domenica 26 gennaio, sabato 8 febbraio e sabato 22 febbraio, con un evento speciale in biblioteca per Martedì Grasso.