Torna il rito del faro per il patrono

Un pallone di bambagia dato alle fiamme, simbolo del martirio e messaggio di buon augurio per l’anno appena iniziato. Ricorrenza tra le più suggestive,a San Giuliano ildel, evento clou delle celebrazioni per il santo, che si svolgeranno questa settimana nella chiesa di San Giuliano Martire. Si comincia domani alle 18 con una messa officiata dal parroco, don Luca Violoni; si prosegue sabato alle 17.30 con un’ulteriore celebrazione, comprensiva della benedizione alla città e della benedizione del "pane di San Giuliano". A ospitare l’attesodelsarà la messa di domenica, alle 10.30; la funzione verrà presieduta dal vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti. Ancora, lunedì 13 gennaio alle 18 è in programma una Messa a suffragio di tutti i defunti. Nella simbologia cristiana, ildelrichiama il martirio, testimonianza di fede di chi arriva a sacrificare la propria vita nel nome di Cristo.