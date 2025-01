Ilfogliettone.it - Riforma della Giustizia: la separazione delle carriere arriva in aula, ma Fi spiazza la maggioranza

Dopo sei mesi di intense discussioni in Commissione Affari Costituzionali, il ddl costituzionale che separa ledei magistrati requirenti e giudicanti è approdato inalla Camera. Il governo Meloni lo considera uno dei capisaldisua agenda per il 2025, ma l’accordo didi non presentare emendamenti che potessero rallentarne l’iter è stato disatteso. Alle 12 di ieri, termine ultimo per la presentazionemodifiche, tra le circa 180 proposte depositate – quasi tutte dall’opposizione – ne sono spuntate tre firmate da Forza Italia. Due di queste mirano a modificare il sistema di sorteggio ideato per selezionare i membri dei due nuovi Consigli SuperioriMagistratura e dell’Alta Corte disciplinare, introducendo una significativa deroga.Il nodo del sorteggioSecondo la proposta di Forza Italia, il sorteggio dovrebbe limitarsi ai soli membri togati, mentre per i componenti laici – un terzo del totale – rimarrebbero in vigore le disposizioni costituzionali attuali.