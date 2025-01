Agi.it - Perché i tifosi della Juve non seguiranno la squadra contro l'Atalanta

AGI - I Drughi, ultrà storicicurva Sudntus, hanno pubblicato sui loro canali social un comunicato in cui hanno confermato che non organizzeranno alcuna trasferta al Gewiss Stadium di Bergamo per la sfida trantus, prevista per martedì prossimo e inizialmente rinviata a causa degli impegni delle duein Supercoppa, In Arabia Saudita. La critica dei sostenitori bianconeri è rivoltai modi di programmazionevendita dei biglietti destinati aiospiti da parte del club lombardo. In una maniera neanche tanto velata, i Drughi contestano che i ritardi siano in qualche modo volontari e che limitino la presenza dei fanntini all'interno dello stadio in una partita assai delicata ai finiclassifica. "Siamo alle solite: dopo la buffonataSupercoppa giocata dall'altra parte del mondo, lo spostamento di una partita cruciale, in trasferta, di martedì sera, a oggi ancora non sappiamo nulla riguardo alla vendita dei biglietti per il settore ospiti a Bergamo.