Ilrestodelcarlino.it - Parvovirosi, finita l’epidemia: riapre il gattile di Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 8 gennaio 2025 – Aveva chiuso a metà ottobre per una epidemia di, ora ildi(che ha casa assieme al canile, in via Bacialli al Trebbo)anche per le visite e le eventuali adozioni di mici. La sospensione è stata decisa per per consentire di curare i gatti presenti, contenere i contagi e applicare i protocolli sanitari necessari. Si ricorda che la malattia non è trasmissibile all’uomo. La conclusione delè stata ottenuta grazie all’applicazione di rigorose misure igienico sanitarie, secondo le indicazioni del responsabile sanitario della struttura e dell'Ausl di. La chiusura delnon ha comportato la sospensione dei servizi di urgenza. Chi desidera adottare uno dei tanti trovatelli che si trovano nel canali e nelcomunale può seguire le indicazioni contenute in questa pagina.