Ilveggente.it - Nantes-Monaco, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la diciassettesima giornata di1 e si gioca venerdì alle 19:00: statistiche, diretta tv, probabili.La sconfitta contro il Psg in Supercoppa brucia. Non solo per quello che è stato il risultato della finale, ma anche perché nel turno precedente della1 il Marsiglia di De Zerbi ha sfruttato l’impegno contro il Le Havre per piazzarsi al secondo posto. Non è stato, quindi, un inizio di anno buono per i monegaschi, chiamati immediatamente al riscatto. Su un campo comunque non semplice.1:(Lapresse) – Ilveggente.itSulla carta, visti i 15 punti del, esattamente la metà degli ospiti, non ci dovrebbe essere partita. Ma i gialloverdi di casa hanno sicuramente una rosa che non merita di stare in quella posizione di classifica: al momento andrebbero allo spareggio per rimanere nel massimo campionato francese, ma da qui alla fine della stagione siamo sicuri che le cose cambieranno.