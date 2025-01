Sport.quotidiano.net - Monza, parabola calante. Dai colpi alla Pessina al mercato a zero. Fininvest bada ai conti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non è ancora il momento del "C’era una volta", anche se tutte le favole iniziano così, e queste sono tutte destinate a una fine. Quella delnon vuole finire, almeno fino a quando l’entusiasmo e l’impegno dell’amministratore delegato Adriano Galliani avranno modo di esprimersi. La sua squadra ultima in classifica non è solo un risultato sportivo da accartocciare e cestinare, ma un colpo al cuore inaspettato che tocca le corde più sentimentali dell’uomo, prima ancora del dirigente, e che aumenta il senso di responsabilità di chi è chiamato a un’impresa di quelle per cui mai era stato costretto agli straordinari. Eppure Galliani, guardando la sua bacheca personale, può specchiarsi tra Champions, scudetti e Coppe del mondo, ma salvare la squadra del cuore dal passo indietro di categoria rappresenta quel compito insidioso e difficile che può rimanere sul groppone per sempre.