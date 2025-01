Ilgiorno.it - Milano, ecco le grandi mostre del 2025: da Casorati a Huene, da Leonor Fini a l’Art Déco

– Sta per decollare un anno interessante pere con alcune dellepiù attese. Naturalmente si parte dal “salotto buono”, il Palazzo Reale che apre la stagione, in prima assoluta in Italia, con George Hoyningen-(San Pietroburgo, 1900 Los Angeles, 1968; dal 21 gennaio). Deto da Richard Avedon “un genio, il maestro di tutti noi”, grazie ai ritratti e le composizioni fotografiche - tra le più sorprendenti del ventesimo secolo- George Hoyningen-è tra i primi negli anni ‘20 e ‘30 a catturare lo stile delle case di moda haute couture di Parigi, tra cui Chanel, Balenciaga, Schiaparelli e il gioielliere Cartier. In particolare, come capo fotografo di Vogue Francia, carica che ricoprì dal 1926 al 1936, Hoyningen-si impose come uno degli autori di punta del panorama del tempo, realizzando con spirito innovativo servizi caratterizzati da un’estetica influenzata dale classica e dal Surrealismo.