Inter | Zanetti le parole ai pm sulle indagini

, leai pmLedi Javier, vice presidente dell’, ai pm nell’ambito dellecurve nerazzurre e del Milan.“Mi hanno raggiunto dove giocava mio figlio per chiedermi i biglietti; ho incontrato Bellocco e Beretta”.Così esordisce l’ex capitano argentino dell’.Nell’ambito dell’inchiesta sugli ultras die Milan, i PM hanno voluto ascoltare anche il vicepresidente nerazzurro, Javier. Di seguito parte del verbale riportato dall’ANSA. “Sapevo che tipo di comportamento devo avere, ho avuto rapporti solo di conoscenza con alcuni esponenti della tifoseria organizzata. Essendo da 30 anni all’no della società, per forza di cose conosco qualcuno degli ultras e questo qualcuno mi ha contattato. A questi tipi di persone ho sempre precisato di non mettermi in difficoltà.