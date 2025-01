Gamberorosso.it - Il ristorante di Verona guidato da una donna che la rivoluzionato l'idea di steak house

Sono bastati pochi mesi a Chiara Pannozzo per trasformare una storicain una meta gastronomica, pur senza snaturarne l'anima: anche questa è Tradizione Futura. Da Bue Nero, carne e griglia (gestita a dovere) rimangono, ma interpretate con un linguaggio molto contemporaneo che non esita a costruire intorno alla ciccia un panorama articolato inglobando spunti eterogenei: suggestioni esotiche, richiami a preparazioni regionali, interiora (cervella di vitello, bagna cauda di aringa affumicata, mela verde, aceto di melograno e misticanza), incursioni sorprendenti dolce-salato come il riso mantecato al pandoro, pera all’agro e soppressa come fosse bottarga, e poi ancora paste fresche come il Tagliolino 30 tuorli fatto in casa, aromatizzato con polvere di cipollotto, genovese di cipolla, ragù di fegato e fegatini, ricotta stagionata affumicata e piatti vegetali che sono ben più che piatti d'accompagno, tanto che anche un vegetariano qui potrebbe trovare pane per i suoi denti (anche se solo con poche proposte), basti pensare alla bistecca di pomodoro glassata con salsa teriyaki di pomodoro, garnish di panzanella toscana olio alle erbe, spuma di provola fredda o alla melanzana, yogurt acqua di rose e mandorla.