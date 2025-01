Ilgiorno.it - Il dramma e la lettera in Prefettura : "Quello è un incrocio mortale"

In attesa dei funerali di Cosimo Crisci, il pedone di 78 anni travolto e ucciso (forse sulle strisce) settimana scorsa a Villasanta, la moglie Margherita Lista, 71 anni, è stata trasferita all’ospedale di Varese. L’apprensione è ancora tanta per una tragedia che forse si poteva evitare. E ora c’è anche unainviata da un’associazione di vittime della strada in, oltre che al Comune di Villasanta e alle forze dell’ordine per segnalareche è ritenuto un punto pericoloso. Era sabato scorso, all’ora di pranzo, quando l’anziana coppia, originaria di Roscigno, in provincia di Salerno ma residente a Villasanta, è uscita dopo aver fatto la spesa al centro commerciale Il Gigante di via Tiziano Vecellio. Mentre attraversava con i sacchetti della spesa in mano, un macchina, una Nissan Micra in uscita dal parcheggio del centro commerciale e condotta da un ragazzo che aveva appena terminato il suo turno di lavoro, li ha investiti.