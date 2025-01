Panorama.it - Follia green: i costruttori europei di auto costretti a finanziare Tesla e i cinesi

Le principali casemobilistiche europee stanno dando vita a due gruppi strategici, uniti dall’obiettivo di aggirare le normative europee sulle emissioni di CO2. Una dimostrazione dell’assurdità delle regole. Si è, infatti, aperto il mercato dei “certificati verdi”. Si tratta dei crediti di carbonio venduti dai fabbricanti dielettriche ai concorrenti che fabbricano motori tradizionali (gli unici graditi al mercato) per ottenere l’indulgenza ambientale. Servono ad abbattere le multe imposte dall’Unione europea alle casemobilistiche che non rispettano i limiti sulle emissioni provocate dalle loro vetture. Ovviamente i maggiori beneficiari saranno idalle cui catene di montaggio escono soloa batteria. Insomma le regole europee stanno provocando una situazione assurda visto che le imprese europee, acquistando i certificati verdi, finanziano la concorrenza per miliardi di euro.