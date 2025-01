Biccy.it - Federico Russo, se tornerà Mimmo ne I Cesaroni? Il suo commento

Leggi su Biccy.it

stanno per tornare (quasi, dai) ma molti dettagli sono ancora top secret, tipo: chi? Fra i protagonisti c’era senza dubbio il piccolo del cast,, che vestiva i panni del bambino. In questi giorni, a FanPage, ha così parlato di sé: “Sono sempre stato molto bilanciato. Ho fatto anche io le mie marachelle, ma mai troppo casino. Ero un po’ puntiglioso e facevo fatica a lasciarmi andare. Il set è un mondo in cui ti diverti ma ci sono anche regole da seguire, orari da rispettare e un senso di rispetto nei confronti delle persone che fanno parte di questo mondo“.In merito al ritorno de Iha così commentato: “Claudio Amendola ha detto che torneranno tutti i protagonisti maschili? Vedremo, vedremo. È una serie a cui sono legatissimo perché mi ha formato come attore.