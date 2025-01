Bergamonews.it - Cecilia Sala è libera: ha lasciato Teheran e sta rientrando in Italia

. La giornalistana era stata arrestata a, capitale dell’Iran, lo scorso 19 dicembre con l’accusa di aver violato le leggi della Repubblica Islamica. Nelle scorse ore la 29enne hala prigione in cui era detenuta ed è già in volo per rientrare in.“È decollato pochi minuti fa, da, l’aereo che riporta a casa la giornalista” afferma Palazzo Chigi in una nota, “grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e stain. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi. Il Presidente ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa”.