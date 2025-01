Ilfoglio.it - Zaia: "Il terzo mandato? I cittadini scelgano da chi farsi governare". E manda un messaggio a FdI sul Veneto

"Vedremo quello che accadrà. Confido nella Consulta. Prima o poi qualcuno dovrà dire una parola chiara su questo tema: è giusto o no che ipossano votare quante volte vogliono per tutte le cariche tranne che per quelle dei sindaci di grandi città e dei presidenti di Regione?", si chiede Luca. Il governatore delparla al Corriere della sera, si riferisce al- mentre il governo si prepara a ricorrere (può farlo entro il 10 gennaio) contro la nuova legge elettorale campana, che permetterebbe al presidente della Campania si correre ancora. "Questo governo e il paese devono decidere una volta per tutte se vogliono interpretare il contratto sociale di Rousseau, per cui il cittadino ti toglie la delega quando non si fida più di te. Oppure se gli italiani vanno considerati come comparse, non come protagonisti, nella scelta delle istituzioni pubbliche.