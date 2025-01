Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-01-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l'ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitalini il presidente russo Vladimir Putin invia tramite il suo monologo cinese Chin Chin Ping una lettera di condoglianze per le conseguenze del terremoto nella Regione Autonoma del Tibet accettate scritto una lettera pubblicata sul sito del Cremlino le mie più sentite condoglianze relazione alle tragiche conseguenze del terremoto nella Regione Autonoma del Tibet in Cina la Russia condivide il dolore di coloro che hanno perso i propri cari a causa del disastro naturale e augura una pronta guarigione tutti gli interessati ha scritto il presidente russo in arrivo una grande ondata di freddo sull'Italia le temperature sono destinati a subire un vero e proprio crollo con differenza anche gli 8 10 gradi rispetto a quelle attuali prima di questa svolta Tuttavia città attende anche una fase relativamente mite La casa è un prodotto ciclonico situato nei pressi del Regno Unito che nella prima parte di questa settimana Estendere la sua influenza verso la penisola iberica prendo la Plus diventi non certo freddi provenienti dal nord e attivando sul nostro paese correnti miti di Scirocco questi 20 non certo Freddy contribuiranno a mantenere le temperature al di sopra della media stagionale in particolare al Sud è su parte del centro si aggiudica il primo premio della Lotteria Italia di quest'anno da €5000000 il biglietto T di Torino numero 17 37 56 venduto a Somaglia in provincia di Lodi se premi della Lotteria Italia 2002 mezzo ma il tagliando serie T di Torino numero 37 84 42 28 a Pesaro terzo premio da €2000000 vinto a Palermo il quarto premio due milioni e mezzo è andato a Torino e quinte ultimo premi di prima categoria da un milione è andato a tagliando venduto a Dolo in provincia di Venezia aveva solo 9 anni Mattia cossettini Mimmo di tagliava provincia di Udine in vacanza con la famiglia a Marsa Alam in Egitto morto per malore dopo una giornata passata al mare una gita in barca sulla spiaggia All'improvviso lo svenimento Mattia cade a terra e quando si riprende Accuso un forte mal di testa e medici del Resort penso un colpo di calore e lo trattano conflab alcuni farmaci prima di lasciarlo tornare nella stanza pulito dei genitori fratello durante la notte le sue condizioni peggiorano il bimbo viene portato con urgenza in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare cause del decesso sono ancora da chiarire tennis degli Australian Open Yannick vince il match 6476 domani l'esordio di Alcara giovedì 1 maggio Djokovic