Olio toscano Igp | boom di domande per ottenere il pregiato bollino

Firenze, 7 gennaio 2024 – E’di richieste perilIgp. In base alle rilevazioni del Consorzio di tutela, l'extravergine con tutte le carte in regola per diventareIgp potrebbe raggiungere i 50mila quintali: una soglia, se confermata, superiore a quella del 2023, quando i quintali effettivamente certificati furono 32mila, a fronte di un'annata non certo memorabile, e dei 42mila del 2022. «L’è un prodotto ad indicazione geografica di origine ma ha, a tutti gli effetti, un disciplinare da denominazione di origine protetta. Quindi, regole e paletti molto rigidi e severi, con tutto il processo produttivo che deve svolgersi all'interno della regione toscana - spiega il presidente del Consorzio, Fabrizio Filippi -. Non è un caso che, per facilitare il consumatore, abbiamo introdotto, ormai molti anni fa, l'etichetta parlante che è presente sul collo di ogni bottiglia».