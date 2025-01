Quotidiano.net - Neve, gennaio accelera: neve a bassa quota in molte regioni d’Italia. Le zone coinvolte

Roma, 72025 - Questo inizio di settimana che ci porterà direttamente fuori dalle festività natalizie è dominato da un cambio di configurazione, ovvero da un’instabilità diffusa destinata tra l’altro ad accompagnarci per parecchi giorni, con tante occasioni per piogge e anche nevicate fino a quote piuttosto basse. Insomma, siamo alla vigilia di una lunga fase perturbata. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, comunica che fino a giovedì 9si alterneranno fasi di tempo più asciutto a momenti perturbati, soprattutto sullecentro-settentrionali, sempre influenzate da correnti umide di Scirocco e Libeccio che manterranno un clima relativamente mite, soprattutto al Sud e sulle due Isole Maggiori. I venti risulteranno in qualche caso intensi, con raffiche che potranno raggiungere gli 80 km/h: andrà prestata attenzione alle coste più esposte, dove sono attese importanti mareggiate.