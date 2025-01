Tvplay.it - Napoli-Juve, è sfida sul mercato! Azzurri e bianconeri valutano un ex Serie A

La rivalità si accende anche fuori dal campo! Occasione d’oro per i due club italiani alla finestra: i dettagli.ntus evivono due momenti distinti e separati. Gligodono di un bel momento di forma, con la quarta vittoria consecutiva raggiunta dopo lo straordinario 3-0 alla Fiorentina. I, invece, arrivano dal deludente pareggio sempre contro la Fiorentina, e dalla brutta sconfitta in Supercoppa italiana contro il Milan., èsull’occasione per la difesa (LaPresse) tvplay.itC’è una cosa, però, che uniscentus quanto meno per ciò che riguarda l’extra-campo. Si tratta del, conentrambi alla ricerca di un innesto per il reparto difensivo. L’infortunio di Bremer prima, e quello di Buongiorno poi, hanno messo le due società in allarme in vista della seconda parte di stagione.