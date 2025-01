Mistermovie.it - Mister Movie | Toy Story 5, Tim Allen promette emozioni tra Buzz Lightyear e Jessie

L’attesa per Toy5 è in fermento, e Tim, storico doppiatore di, ha offerto nuove anticipazioni sulla trama del prossimo capitolo della celebre saga Pixar. Secondo l’attore 71enne, il film sarà carico di suspense, con il suo iconico space ranger impegnato a salvare, interpretata da Joan Cusack, da una situazione critica.: al centro dell’azione di Toy5class="wp-block-heading">Durante un’intervista a Good Morning America,ha rivelato che il film lo ha già conquistato: “Sono al terzo atto e quello che hanno creato è incredibile.si trova in grossi guai edovrà correre in suo aiuto. È una storia davvero bella.” L’intrigodi essere una componente chiave della nuova avventura, in cui non mancheranno momenti emozionanti e colpi di scena.