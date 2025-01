Napolipiu.com - Kvaratskhelia e Politano verso il Verona: doppio recupero per il Napoli di Conte

Gli azzurri preparano la sfida contro l'Hellas: le ultime sulle condizioni dei due attaccanti che puntano al rientro per domenica sera.Ilsi prepara alla sfida di domenica sera (ore 20:45) contro ilal Maradona, con Antonioche spera di recuperare due pedine fondamentali del suo scacchiere offensivo. Come riportato da Repubblica, sono in corso le valutazioni sulle condizioni di Khvicha, fermato da un affaticamento muscolare.Il georgiano punta al rientro contro l'Hellas e sogna di affiancare David Neres, protagonista di una prestazione convincente al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico salentino dovrà decidere come completare il reparto offensivo, dove Romelu Lukaku e il brasiliano sembrano essere al momento intoccabili dopo i gol realizzati contro i viola.