Ilgiorno.it - Influenza al picco stagionale. Ecco come ricevere supporto nell’hotspot di Sant’Angelo

Gennaio: freddo, umidità ed. Nel pieno della stagione invernale questa malattia è costante e comune. Negli ultimi giorni i Pronto soccorso sono stati sotto assedio a Lodi e Codogno con una media di quasi 300 pazienti ogni giorno e la tendenza, nel brevissimo periodo, non accenna a migliorare. L’Asst cerca, così, di fornire risposte per contrastare l’emergenza. Da metà dicembre sono stati attivati in tutta Regione Lombardia gli “hotspot Infettivologici“, iniziativa sperimentale che ha l’obiettivo di migliorare nei mesi invernali la gestione delle sindromili, respiratorie e da Covid-19. Si tratta di un’innovazione nell’ambito del primo livello di cura, che offre unper i cittadini durante le fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di Medicina Generale.