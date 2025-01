Quotidiano.net - Giubileo 2025: oltre 545.000 pellegrini attraversano la porta santa in Vaticano

A sole due settimane dalla apertura del, lo scorso 24 dicembre, sono stati già 545.532 ida tutto il mondo che hanno attraversato ladella basilica di San Pietro in. Centinaia i gruppi di fedeli che hanno già compiuto il loro pellegrinaggio partendo dalla nuova Piazza Pia, con la croce delin testa, e muovendosi in preghiera lungo via della Conciliazione, fino a raggiungere la Basilica. "Si tratta di un inizio molto significativo con una grande affluenza di popolo", commenta mons. Rino Fisichella, ProPrefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, a cui è affidata l'organizzazione del. "I gruppi che affollano via della Conciliazione - prosegue mons. Fisichella - stanno dando una testimonianza imnte, e questo è segno anche della grande percezione di sicurezza e protezione che isperimentano nella città di Roma e nei paraggi delle quattro Basiliche papali".