Ilrestodelcarlino.it - Forte ritorna in campo con un gol, il rosso di Gagliolo complica tutto: contro la Pianese arriva un punto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1 ascoli 1(3-4-1-2): Boer; Indragoli, Polidori, Nicoli; Boccadamo, Odjer, Proietto (dal 27’st Sorrentino), Da Pozzo (dal 15’st Colombo); Simeoni; Mastropietro (dal 38’st Falleni), Mignani. A disp.: Filippis, A. Reali, Chesti, S. Reali, Frey, Capanni, Papini. All.: Formisano. ASCOLI (4-2-3-1): Raffaelli; Alagna, Piermarini,, Cozzoli (dal 27’st Tavcar); Bando (dal 27’st Maiga Silvestri), Bertini; Silipo (dal 9’st Menna), Tremolada, Marsura (dal 17’st Adjapong);(dal 17’st Corazza). A disp.: Livieri, Sciammarella, Curado, Maurizii, Lo Scalzo, Gagliardi, Caccavo, Tirelli. All.: Di Carlo Arbitro: Burlando di Genova Reti: 35’pt, 14’st Mignani Note: al 7’st Raffaelli para un rigore a Mastropietro. Spettatori: 1.050 (di cui 344 ospiti) per 11.834 euro di incasso.