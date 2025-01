Thesocialpost.it - Due sorelle cadono dal quarto piano: una muore, l’altra è grave

Leggi su Thesocialpost.it

Genova – È ancora da chiarire la dinamica della tragedia avvenuta la mattina di martedì 7 gennaio nel quartiere di Sampierdarena, dove una donna di 32 anni è morta dopo essere precipitata daldi uno stabile. La sorella, di 37 anni, è rimastamente ferita nella caduta ed è ora ricoverata in condizioni critiche all’ospedale San Martino.Leggi anche: Precipita dal balcone dell’albergo, giallo sulla morte di una 41enne. Ipotesi istigazione al suicidioLa dinamica ancora da accertareLe due donne sono cadute nell’androne del palazzo, in un cortile interno di uno stabile situato in via General Cantore. La finestra dalla quale sono precipitate è di piccole dimensioni, e le prime ipotesi investigative suggeriscono che una delle due potrebbe aver tentato di salvarsi reciprocamente in un estremo gesto.