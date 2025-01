Ilrestodelcarlino.it - Celle assassine

Olbia ha 62mila abitanti. La popolazione carceraria italiana, a fine 2024, registrava lo stesso numero di detenuti del capoluogo di provincia sarda. Una galassia lontana anni luce dal sentire comune ma che in realtà è spesso a pochi passi dalla nostra frenetica libertà quotidiana. Un esercito di disperati, delinquenti, assassini, a volte persone per bene finite in cella per caso o per sbaglio: dietro le sbarre c'è di tutto e di più. Esseri umani, a volte zombie, che camminano spesso a poche centinaia di metri da noi. Ieri, a Modena, si è tolto la vita un uomo che fino allo scorso giugno sembrava una persona perbene: era un ingegnere, aveva sposato una donna-medico, esperta di medicina nucleare e a un certo punto l'ha uccisa, portando il cadavere davanti alla caserma dei carabinieri, dove si è costituito.