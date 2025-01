Ilfattoquotidiano.it - Cade dal secondo piano studentessa italiana in Erasmus in Messico: Anastasia Sarro è ricoverata in ospedale

di 23 anni di Montemiletto in provincia di Avellino, è in gravi condizioni a Città deldopo essere precipitata daldi una residenza. Ladel politecnico di Torino, che si trovava dall’altra parte del mondo per un programma+, è caduta accidentalmente da un’altezza di dieci metri riportando gravi fratture. Prontamente soccorsa e operata d’urgenza, è in prognosi riservata. I genitori, nella giornata di ieri 6 gennaio, sono partiti verso il. Il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, nell’esprimere vicinanza ai familiari, ha confermato la natura accidentale della caduta. Gli inquirenti messicani hanno aperto un’indagine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.Il Politecnico di Torino in una nota scrive che “l’Ateneo non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’università ospitante.