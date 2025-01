Oasport.it - ATP Auckland, Basavareddy impressiona, Diaz Acosta sorprende Norrie, rimonta Monfils

Si chiudono i primi turni dell’ATP 250 die non sono mancate le sorprese sul veloce della capitale neozelandese. Una sorpresa è stata anche l’eliminazione di Flavio Cobolli nel derby contro Luca Nardi: il romano si è ritirato precauzionalmente per qualche problemino fisico, lasciando così strada al marchigiano.Eliminato invece Cameron: il britannico è stato fermato a sorpresa dall’argentino Facundocon il punteggio di 6-2 6-3 in poco più di un’ora e venti minuti di gioco. Il tennista sudamericano già aveva ben figurato nelle qualificazioni mettendo in difficoltà Nardi, è stato ripescato e ha sfruttato al massimo l’occasione. Al prossimo turno sarà derby contro Sebastian Baez.Incredibile ladi Gaelche era a un passo dalla sconfitta contro Pedro Martinez ed è riuscito a vincere con il punteggio di 1-6 7-6(5) 6-3 in due ore e venti.