The Vivienne e la causa della morte la famiglia | Non forniremo dettagli

The, vincitriceprima edizione di RuPaul’s Drag Race UK, è morta lo scorso weekend e solo ieri l’amico Simon Jones lo ha annunciato via social.“È con immensa tristezza che vi informiamo che il nostro amato James Lee Williams – The, ci ha lasciati questo fine settimana. James era una persona incredibilmente amata, calorosa e straordinaria. Queste sono parole che non avrei mai voluto scrivere. Viv era un’amica stretta, una cliente e una persona che amavo molto. Dal momento in cui l’ho incontrata nel 2019, ho capito che insieme avremmo potuto creare magia e sono diventato il suo manager. Il suo talento era immenso e la luce che portava in ogni stanza era straordinaria. Nessuno mi ha mai fatto ridere nella vita quanto Viv. La sua comicità e la prontezza di spirito erano ineguagliabili.