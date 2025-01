Movieplayer.it - Luca Guadagnino se ne va dai Golden Globes dopo la vittoria di Emilia Pérez, ecco il video

Leggi su Movieplayer.it

Unrealizzato durante la cerimonia di consegna dei2025 mostramentre si allontana rapidamenteladi. Ungirato durante la cerimonia di premiazione dei2025 ritraementre si allontana pochi secondil'annuncio delladiPerez nella categoria Miglior Film di genere musical o comedy. Il regista italiano era in corsa contro il lungometraggio diretto da Jacques Audiard con il suo Challengers, con star Zendaya. Il momento controverso con al centroIl filmato condiviso da Deadline mostramentre si alza rapidamente in piedi nei momenti in cui il team diPerez sta avviandosi verso il palco. Il filmmaker si allontana dalla sala del Beverly Hilton .