Calciomercato.it - La Juve cede Vlahovic, ne arrivano due: ma segnano meno del serbo

L’attaccante bianconero può lasciare già quest’inverno e Giuntoli puntano a due bomber che piacciono a Thiago Motta: i numeri però preoccupanoÈ forse diventato il capro espiatorio dellantus: ad ogni risultato negativo, ecco che torna d’attualità la critica a Dusan.La, nedue: madel(LaPresse) – Calciomercato.itComplice il contratto in scadenza nel 2026 e una trattativa per il rinnovo che non decolla, ilè indicato come possibile partente. Via in estate, senza un nuovo contratto, ma ipotesi anche di una cessione a gennaio, se dovesse arrivare l’offerta giusta e si riuscisse a prendere due attaccanti.Uno è quello preferito da Thiago Motta: Joshua Zirkzee è in uscita dal Manchester United, dove non è mai riuscito a dimostrare il suo talento, e sarebbe contento di riabbracciare il suo vecchio allenatore.