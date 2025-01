Gamberorosso.it - Jawbreaker, il bizzarro trend delle caramelle di Willy Wonka che spaccano le mandibole

Potrebbe sembrare la storia di uno dei personaggi de La fabbrica di cioccolato. Ma quella successo a Javeria Wasim, studentessa canadese, non è uscita dalla penna di Roald Dahl. Al centro della vicenda sempre loro, le Gobstopper o, letonde diventate famose grazie al libro dello scrittore inglese pubblicato nel 1964 e talmente dure da essere impossibili da masticare. Una caratteristica che le ha rese celebri anche sui social, tra challenge su Tiktok dove vengono finite in tempo record e video su Youtube in cui le loro versioni maxi vengono pericolosamente prese a morsi.La disavventura della 19enneL'ultima ad aver scoperto la potenzaspaccadenti è "Jaw breaker girl", una giovane di Toronto di 19 anni. A inizio dicembre una caramella da quasi otto centimetri è riuscita a fare onore al suo nome.