Inter-news.it - Frattesi-Roma, l’Inter pone una condizione: esclusa una formula – Sky

Leggi su Inter-news.it

vorrebbe giocare di più al, visto che anche quest’anno si trova chiuso da Nicolò Barella. Sul giocatore c’è il forte interesse della. Ma da Viale Liberazione dettano le condizioni. Questi gli ultimi aggiornamenti.CONDIZIONI IMPORTANTI – La situazione Daviderimane in evoluzione in casa Inter.esse dellac’è ed è anche concreto, ma si tratta comunque di un’operazione non semplice. Agenti e intermediari in contatto per trovare una soluzione. Le ultime da Manuele Baiocchini, ospite negli studi di Sky Sport 24, per quanto riguarda l’eventuale affare tra Inter e: «Pernon è un giocatore che dovrebbe uscire, ma se richiede spazio. Il ragionamento è: ‘se vuoi andare via ci deve essere però un ritorno economico importante‘. Se latrova i 40 milioni di euro più bonus allora la trattativa potrebbe decollare, così, a sua volta, potrà mettersi in moto per trovare il sostituto.