Canada premier Trudeau annuncia dimissioni | Io non sono scelta migliore per elezioni

(Adnkronos) –Justin, primo ministro del, oggi 6 gennaio 2025 hato ledae da leader del partito liberale. “Intendo dimettermi da leader del partito e da primo ministro, dopo che il partito sceglierà il prossimo leader attraverso un competitivo, robusto processo nazionale”, l’annuncio dida 9 anni, in una conferenza stampa ad Ottawa. Il primo ministro, che rimarrà in carica fino a quando non sarà stato completato l’iter comunicato, ha spiegato di aver già chiesto ieri sera al presidente del partito liberale di avviare il processo per ladel nuovo leader. Il nuovo numero 1 dovrà guidare il partito verso le, per il momento fissate per il prossimo ottobre ma che secondo alcuni osservatori potrebbero ora essere anticipate.