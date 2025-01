Zonawrestling.net - Wrestle Dynasty: Konosuke Takeshita domina su Tomohiro Ishii difendendo con successo i suoi titoli

Leggi su Zonawrestling.net

ha affrontato una sfida colossale a, mettendo in palio sia il titolo NEVER Openweight che il titolo AEW International contro l’instancabile. I due guerrieri hanno offerto un incontro mozzafiato che ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Dal suono della campanella,è partito all’attacco, scagliando colpi potenti e ingaggiando un brutale scambio di spallate con. Non ci è voluto molto prima cheaffermasse la sua superiorità, sferrando una devastante gomitata che ha messo al tappeto, seguita da una raffica di colpi e una ginocchiata in faccia..@Takesoup "Elbow"Sign up Now & Stay tuned to href="https://twitter.com/hashtag/NJPW?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">#NJPW #AEW #njpwworld #njWD pic.