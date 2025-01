Sport.quotidiano.net - Vigilia di Supercoppa, Inzaghi: "Derby particolare, eviteremo gli errori fatti nell'ultimo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un'altra finale diItaliana per l'Inter, che ha vinto le ultime tre edizioni del torneo, compresa l'unica altra giocata con l'attuale formula (quella dell'anno scorso) e quella di due anni fa contro il Milan, in gara unica, finita con un 3-0 per i nerazzurri. Il terzo gol lo segnò Lautaro Martinez, attuale capitano, autore finora di una stagione altalenante e reduce da una semifinale con diversisotto porta. "Questa finale mi stimola molto - dice l'argentino in conferenza stampa, alladella partita fissata per domani sera alle 20 proprio contro il Milan - Guardo poco le statistiche, l'importante è che vinca l'Inter e io devo lavorare per la squadra. Sono contento e speriamo di affrontare questa gara nel migliore dei modi. Purtroppo non ho fatto la preparazione che volevo perché non ho avuto tempo, ho già vissuto momenti così ma questo è il peggiore (ride, ndr).