Ilrestodelcarlino.it - Un altro incidente in volo. Precipita col paracadute. Fratture a gambe e bacino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono giorni poco fortunati per gli amanti del. A pochi giorni di distanza dal caso dell’ultraleggeroto tra Osimo e Castelfidardo decollato dall’aviosuperficie di Montegiorgio con pilota e passeggero che fortunatamente sono riusciti a salvarsi. Ieri, è stata la volta di unatterraggio d’emergenza, stavolta con protagonista un paracadutista che ha riportato diversema, anche in questo caso, fortunatamente, non è dato in pericolo di vita. Il fatto è accaduto poco dopo le 13: il paracadutista, un abruzzese di 57 anni, perdi lungo corso e, dunque, esperto avendo anche partecipato a qualche campionato nazionale si era lanciato nel vuoto dal velidecollato dall’aviosuperficie di San Tommaso alle Paludi quando, stando a quanto ipotizzato da esperti di dinamiche di questo tipo, il suoha cominciato a ruotare in maniera sempre più vorticosa, facendo roteare su se stesso il paracadutista e, di fatto, impedendogli di districarsi ed trovarsi nelle condizioni di aprire ild’emergenza in tempo utile per un atterraggio morbido.