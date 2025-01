Ilrestodelcarlino.it - Spara con la pistola a Capodanno. Poi pubblica il video sui social. Denunciato un 24enne reggiano

Non si è limitato a esplodere i classici fuochi d’artificio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Mentre tutt’attorno scoppiavano raudi vari, batterie di giochi pirotecnici e perfino qualche "bomba Sinner" tanto di moda nell’ultimo San Silvestro, un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha voluto esplodere colpi diin aria. Spari che probabilmente sarebbero passati inosservati in mezzo al trambusto dei minuti immediatamente successivi allo scoccare della mezzanotte. Ma che invece sono finiti all’attenzione dei carabinieri quando ildi quegli spari è stato diffuso dallo stesso giovane protagonista sui canali, forse per vantarsi del suo gesto. E così sono scattate le indagini, che hanno portato i carabinieri della caserma di Sorbolo Mezzani, grosso centro nel Parmense affacciato sul torrente Enza al confine con la provincia reggiana, a denunciare ilper detenzione abusiva di armi ed esplosioni pericolose.