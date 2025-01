Oasport.it - Slittino naturale, doppio podio azzurro nella gara di doppio di Laas

Si è aperto ufficialmente il primo impegno del nuovo anno per quel che riguarda la Coppa del Mondo di2024-2025. Si gareggia in quel di– Lasa (Bolzano) e oggi il programma prevedeva ladi.Il successo è andato gli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger con il tempo di 1:08.60 davanti ai nostri Matthias e Peter Lambacher per soli 9 centesimo mentre completano ilI nostri Tobias Paur e Andreas Hofer a 75 centesimi.Quarta posizione per gli slovacchi Gabriel e Samuel Halcin a 1.73 quindi quinti i loro connazionali Peter e Dominik Neupauer a 2.43.Domani il calendario proseguirà con le gare di singolo. Alle ore 10.00 si inizierà con la prova di singolo femminile, mentre alle ore 10.30 inizierà lamaschile. Seconda manche femminile alle ore 11.