Saldi al rallentatore Ribassi e speranze | Era meglio aspettare la fine delle festività

Per gli amanti dei, anche in centro a Monza è iniziato ieri il periodosvendite invernali che dureranno fino al 4 marzo. "Quest’anno – osserva Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio Monza – lamentiamo che la partenza il 4 gennaio è un po’ troppo presto, troppo vicino a Natale. Abbiamo chiesto a Regione Lombardia che fossero posticipati. Purtroppo non l’hanno fatto, ma è ovvio che avviare idurante il periodovacanze, per il commerciante non è vantaggioso. Immaginiamo che invece per il consumatore sia un fatto positivo, perché durante il periodo deipotrà passeggiare ancora in ferie e fare gli acquisti in maniera molto più consapevole e quindi per loro sarà sicuramente soddisfacente. Si evidenzia una crescita dei prodotti alimentari, ma speriamo che iportino a un rilancio dell’abbigliamento e accessori, settore che durante gli acquisti prenatalizi non è andato benissimo".