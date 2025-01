Ilgiorno.it - Milano, la ragazza belga conferma le violenze di Capodanno: “Circondati da 30-40 uomini, la polizia non poteva vederci”

– La studentessache ha raccontato ieri – sabato 4 gennaio - a un quotidianodi esser stata aggredita sessualmente assieme a cinque amici la notte diin piazza Duomo ahato il proprio racconto all'Ansa, annunciando che nei prossimi giorni presenterà denuncia alle autorità belghe. "L'aggressione è avvenuta dopo la mezzanotte, credo fosse passata da una ventina di minuti - ha raccontato -. Eravamo proprio all'ingresso della Galleria, non molto lontani dalla postazione in cui c'erano alcuni poliziotti in piazza Duomo, che erano all'esterno della Galleria, sulla sinistra. Ci eravamo rivolti a loro poco prima per chiedere dove poter cercare un taxi per rientrare in sicurezza all'albergo”. Durante l'assalto “credo che non ci vedessero perché eravamo dietro a una colonna e c'era molta confusione, moltissima gente.