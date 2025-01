Lettera43.it - L’Ucraina ha lanciato una nuova offensiva nella regione russa di Kursk

haunadi, che secondo il ministero della Difesa di Mosca è stata respinta dalle forze russe. L’esercito russo in un comunicato ha reso noto che «intorno alle 9.00 (le 7.00 in Italia), il nemico haun contrattacco per fermare l’avanzata delle truppe russezona di, ma il gruppo d’assalto dell’esercito ucraino è stato sconfitto dall’artiglieria e dagli aerei». Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino, ha invece scritto su Telegram che «la Russia sta avendo ciò che si merita», come a respingere le affermazioni dei russi.Uno degli obiettivi delsarebbe la cittadina di Bolshoye SoldatskoyeSembra che i soldati ucraini stiano attaccando in varie direzioni, e che uno degli obiettivi principali sia la cittadina di Bolshoye Soldatskoye che si trova a Nord-Est di Sudzha, il principale centro abitato che era stato conquistato ad agosto.