Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “La città e le sue mura incerte” di Murakami Haruki

Quasi tutti conservano il primo amore in un posto speciale della propria memoria, dove rimane impresso come uno dei ricordi più belli, a cui si ripensa con un misto di tenerezza e di nostalgia.Quel filo di nostalgia, tuttavia, per qualcuno può diventare pesante come un macigno, quando si prova ancora un sentimento intenso per la persona che ci ha fatto battere il cuore per la prima volta e quella persona se ne è andata per sempre.È esattamente questo che accade ad un adolescente giapponese, che a diciassette anni crede di aver trovato l’amore della sua vita. Il giovane si presenta ad un concorso letterario per ricevere il premio come terzo classificato e lì nota una ragazza. Sembra spaesata come lui e, anche se il ragazzo è timidissimo, incredibilmente trova il coraggio di avvicinarsi a lei e di parlarle.