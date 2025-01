Biccy.it - Le mosse social di Chiara e Fedez: lei risponde a un hater, lui riempie di like una creator spagnola

Ferragni esono moltoe le loro, nel bene o nel male, fanno sempre parlare.L’imprenditrice in questi giorni si trova in vacanza a St. Moritz dove ha passato il Capodanno insieme ai suoi amici. Ovviamente tutto questo periodo passato lì è stato condiviso sui varie proprio su TikTok ha pubblicato un video sulla neve. Qualcuno, cercando di ironizzare sul Pandoro-Gate, le ha scritto: “La neve mi ricorda molto lo zucchero a velo dei pandori“. Un commento che è stato notato daFerragni a cui ha deciso dire con una battuta: “Era rosa“, alludendo proprio al colore dello zucchero a velo del suo Pandoro in collaborazione con la Balocco. Una risposta che è particolarmente piaciuta ai suoi follower dato che in un solo giorno ha ricevuto oltre 30 mila apprezzamenti rispetto ai 6 mila dell’utente.