Ilfattoquotidiano.it - Il Capodanno di Milano e il caso sicurezza. Ragazza belga: “Molestata in piazza”. Fdi-Lega: “Sala tace?”. Gabrielli: “Zone rosse inutili”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“C’era molta confusione, moltissima gente. Siamo stati circondati da tanti uomini, credo fossero 30 o 40. Tutti siamo stati toccati fuori e sotto i vestiti. Non ci hanno spogliati. Non siamo stati buttati a terra e non siamo caduti, anche perché era difficile solo muoversi”. E’ il racconto di una studentessa di Liegi a un quotidiano online del Belgio che con 5 suoi amici – ha raccontato – è stata aggredita edurante la notte diinDuomo a. Le molestie si sarebbero verificate all’ingresso della Galleria: “Quando siamo riusciti a svicolare abbiamo percorso tutta la galleria e all’uscita dall’altra parte” (indella Scala, ndr) “ci siamo rivolti a una poliziotta per raccontarle tutto”. Il gruppo di amici era composto da quattro ragazze, lei compresa, e due ragazzi.