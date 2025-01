Ilfattoquotidiano.it - Germania, Scholz smentisce un incontro con Putin: “Fake news indecenti”. Lo scontro tra il cancelliere e la Cdu

Iltedesco Olafha smentito seccamente e duramente le indiscrezioni lanciate dalla Cdu circa un suo possibilecon Vladimir. “Si tratta di un’asserzione falsa e una cosa del genere non è ammissibile, è semplicemente indecente“, ha affermato iltedesco, in risposta al post dell’esponente democristiano Roderich Kiesewetter, che per primo ha messo in circolazione la voce. “Credo che sia giusto che le persone oneste si indignino quando si lavora con affermazioni infondate“, ha aggiunto. Mentre il suo portavoce Steffen Hebestreit ha annunciato l’intenzione deldi procedere alle vie legali contro le speculazioni.Lotrae la Cdu è sintomatico del clima che si respira inin vista delle elezioni federali, in programma il prossimo 23 febbraio.