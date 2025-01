Tvplay.it - Dani Olmo in una Big di Serie A, tutto vero: spunta l’indizio

Leggi su Tvplay.it

La stellapotrebbe arrivare incredibilmente inA nelle prossime ore. Ecco cosa sta succedendo.Il calciomercato invernale è appena cominciato e potrebbe vedere subito dei botti clamorosi. Le big italiane stanno lavorando per valutare quali reparti rinforzare e negli ultimi giorni è arrivata un’opportunità inaspettata. La Liga ha imposto al Barcellona la rinuncia ai due talenti Pau Victor eche non rientrano nelle particolari e stringenti regole della federazione spagnola che ha imposto per il Fairplay finanziario. E ora questi due giocatori diventano importanti opportunità sul mercato.in una Big diA,(Lapresse) TvPlayIl Barcellona può avere ancora il loro cartellino ma al momento la Liga non ha alcuna intenzione di accettare e le parti andranno per vie legali.