Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Atalanta, la Dea ci prova: tentativo per Biraghi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildell’è pronto a decollare. La sconfitta in Supercoppa contro l’Inter ha evidenziato le lacune della rosa bergamasca, che dovrà necessariamente essere rinforzata per tentare di rivaleggiare fino alla fine contro compagini come quella interista in campionato. Il tecnico Gasperini non ha nascosto il suo desiderio di accogliere forze fresche nelinvernale, lanciando un chiaro segnale alla società. Società che, perciò, sta iniziando a muoversi, e che potrebbe subito regalare un profilo d’esperienza al mister. La Dea, infatti, starebbe pensando a Cristiano, esterno sinistro in uscita dalla Fiorentina., spunta il nome di: Napoli e Bologna da battereIl nome disi fa sempre più caldo in ottica