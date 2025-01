.com - Basket Serie B Interregionale / Senigallia supera Val di Ceppo (82-76)

Leggi su .com

Gara combattuta, Giacomini, Pietro Sablich e Giampieri decisivi contro l’ex Filippetti, – 5 Gennaio 2025 – Vittoria d’oro per la Goldengasche batte Val di82-76 davanti al pubblico amico al termine di una gara combattuta ed equilibrata, in cui entrambe le squadre hanno trascorso dei frangenti a condurre.al via ripresenta in quintetto Pietro Sablich (e saraà fondamentale) dopo un infortunio piuttosto lungo mentre per il fratello Giovanni, nemmeno in panchina, il torneo è finito ormai da mesi per un problema fisico ancor più grave.Buona difesa biancorossa nel primo quarto e Goldengas avanti 21-14 contro gli umbri allenati dall’ex Paolo Filippetti.Secondo periodo però tutto di marca ospite con Rath che dopo il sorpasso di Mozzi firma la tripla dell’allungo (27-32 al 17’) e la squadra perugina va al riposo lungo avanti 35-41.